Esplosione in una fabbrica di fuochi a Napoli, feriti lievemente due carabinieri

NAPOLI (ITALPRESS) – Due carabinieri sono rimasti lievemente feriti a causa dell’esplosione che si è verificata, nel quartiere Pianura di Napoli, in una fabbrica di fuochi di artificio, in via Vicinale Grottole 10. Al momento non risultano feriti tra i dipendenti. Sul posto sono presenti carabinieri, vigili del fuoco e sanitari del 118.
– foto xm9/Italpress –
(ITALPRESS).
