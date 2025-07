Esplosione in un appartamento nel Torinese, due feriti

TORINO (ITALPRESS) – Scoppio all’interno di un appartamento in via Villa Cristina a Collegno, in provincia di Torino. Da una prima ricostruzione pare siano stati interessati dall’esplosione almeno quattro alloggi, un paio di condòmini sono rimasti feriti, ma le loro condizioni non sembrano particolarmente gravi. Al momento sembra che la causa dell’incidente sia stata una fuga di gas. Sul posto i Carabinieri e i Vigili del Fuoco che stanno mettendo in sicurezza l’area.

Risulta terminata la fase di ricerca eseguita dal personale dei vigili del fuoco intervenuto e si esclude la presenza di persone coinvolte. Sono state trasportate in ospedale solamente due persone in codice verde che presentavano delle escoriazioni. Al momento il palazzo risulta essere interamente evacuato e sono in corso ulteriori analisi relative alla sicurezza dei luoghi.

