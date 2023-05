MILANO (ITALPRESS) – Un’eslosione si è verificata alle 11.45 in centro a Milano. Coinvolte diverse vetture. Visibile in città un’alta colonna di fumo.

Secondo le prime informazioni a prendere fuoco sarebbe stato un furgone che trasportava ossigegno. Si sarebbero verificate almeno tre esplosioni. Coinvolte alcune auto, anche una in mezzo alla carreggiata e un appartamento. Al momento non risultano persone coinvolte. Una scuola è stata evacuata. Sul posto almeno 4 mezzi dei Vigili del Fuoco e la Polizia locale L’esplosione è avvenuta tra le vie Pier Lombardo e via Vasari, nella zona di Porta Romana.

“Per fortuna si sono escluse cause dolose e attentati. L’autista, che è ustionato e non è in una situazione di pericolo di vita, ha detto ai vigili del fuoco di aver visto accendersi un incendio dal vano motore che poi ha presa rapidamente le bombole di ossigeno che stava trasportando qua vicino. Ha cercato di limitare i danni ma poi c’è stata l’esplosione. Abbiamo sgomberato istituto comprensivo che c’è dall’altro lato della strada. La dinamica sembra, nella sua gravità, abbastanza semplice. La situazione sembra sotto controllo”. Sono le parole del sindaco di Milano Giuseppe Sala.

– foto: trl/Italpress

(ITALPRESS).