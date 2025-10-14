CASTEL D’AZZANO (VERONA) (ITALPRESS) – Tre carabinieri sono morti e altri tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti in un’esplosione che si è verificata in un casolare di Castel D’Azzano, in provincia di Verona. Secondo quanto rende noto l’Arma, nel corso delle prime ore del mattino, durante le operazioni di perquisizione di un immobile rurale oggetto di sgombero, si è verificata un’esplosione che ha causato il crollo della struttura, che ha quindi travolto i carabinieri e gli agenti di polizia intervenuti.

“Si tratta di una famiglia di agricoltori che coltivavano i campi e che purtroppo è stata coinvolta in alcuni fatti delittuosi di ordine economico e ha dovuto subire il recupero di credito sulla casa. Sembra che avessero delle bombole e che abbiano fatto saturare il sottotetto per farlo esplodere. Non volevano abbandonare la casa. Le forze dell’ordine hanno dato esecuzione all’ordine giudiziario”. A spiegarlo a Rainews24 è Antonello Panucci, vicesindaco di Castel d’Azzano.

PIANTEDOSI “BILANCIO GIÀ TERRIBILE”

“Le ultime notizie non dicono ancora niente in modo chiaro, era un’operazione congiunta di polizia, delegata anche dall’autorità giustiziaria e nel corso di questa operazione, nel momento dell’accesso forzoso fatto all’interno di questo appartamento i testimoni raccontano che è stato subito visibile e sensibile l’odore del gas, qualche istante dopo c’è stata la deflagrazione, probabilmente adesso è molto prematuro, quindi è ancora tutto molto prematuro. Ci sono tre deceduti, militari dell’Arma dei Carabinieri, un bilancio già terribile, ma diversi feriti anche di altri militari e c’erano anche agenti della Polizia di Stato”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, intervenuto a “uno mattina news” sulla strage in Veneto.

“È un altro pesante tributo dell’Arma dei Carabinieri a un’operazione di sgombero? Non c’è dubbio, non c’è dubbio. Va sottolineata la difficoltà di questo lavoro, la complessità, la potenziale pericolosità che dietro ogni operazione di questo tipo si nasconde, perché a volte si fanno operazioni che presentano queste insidie”.

CROSETTO “IMMNESO DOLORE PER I 3 CARABINIERI”

“Con immenso dolore ho appreso stamattina della tragica scomparsa di tre Carabinieri, caduti in servizio questa mattina a Castel d’Azzano (VR), travolti da un’esplosione durante un’operazione di sgombero”. Così il Ministro della Difesa, Guido Crosetto. “Desidero rendere onore alla memoria del Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, del Carabiniere Scelto Davide Bernardello e del Brigadiere Capo Qualifica Speciale Valerio Daprà, che hanno sacrificato la propria vita compiendo fino all’ultimo il loro dovere al servizio del Paese. In questo momento di profonda tristezza, a nome mio personale, come Ministro della Difesa, come padre e come cittadino, e a nome di ogni donna e uomo della Difesa, esprimo il più sincero e commosso cordoglio alle famiglie delle vittime, ai loro cari e a tutta l’Arma dei Carabinieri. Ho manifestato la mia vicinanza al Comandante Generale dell’Arma, Generale Salvatore Luongo, assicurando la piena e concreta vicinanza della Difesa in questo momento così doloroso. La grande famiglia della Difesa si stringe con affetto e rispetto intorno ai familiari dei militari caduti”.

“Esprimo inoltre la mia più sentita vicinanza e il mio pieno sostegno ai Carabinieri, agli agenti delle forze dell’ordine e ai Vigili del Fuoco rimasti feriti nell’esplosione. A loro va il nostro pensiero, la nostra gratitudine e l’augurio di una pronta guarigione. Il loro coraggio, la loro dedizione e il loro spirito di servizio rappresentano un esempio straordinario di amore per il Paese e per i valori che lo tengono unito” ha concluso Crosetto.

SALVINI “UNA PREGHIERA PER I MILITARI UCCISI”

“Morti mentre facevano il loro dovere, sgomberando un casale in provincia di Verona che è esploso. Una preghiera per i tre militari rimasti uccisi nell’esplosione, un forte abbraccio alle loro famiglie e all’Arma dei Carabinieri”. Lo scrive su X il vicepremier e Ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini.

ZAIA “BOATO SI E’ SENTITO A 5 KM”

“Siamo davanti a un’autentica tragedia, tre morti sono l’aspetto peggiore”. Lo ha dichiarato il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, intervenuto a Rainews24. “Il boato dell’esplosione è stato avvertito a 5 km di distanza – continua Zaia – le notizie sulla dinamica sono ancora frammentarie, l’esplosione è avvenuta alle 3.15 di questa notte. Presenti sul posto i carabinieri, la Polizia, i Vigili del Fuoco, ma non ci si aspettava un esito del genere. Faccio le condoglianze alle famiglie dei tre militari da parte mia e di tutti i veneti”.

