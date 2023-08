Esplorare l’isola d’Elba: un viaggio tra spiagge incontaminate e acque turchesi

Quando si parla di vacanze estive è impossibile non pensarsi distesi su una meravigliosa spiaggia dorata a godersi il mare e il sole. Per noi italiani poter trascorrere giornate del genere all’insegna del relax più totale è un gioco da ragazzi: tutto lo Stivale, infatti, vanta coste e litorali straordinari, e il mare che lo bagna è praticamente costellato da incantevoli isole che completano l’eccezionale quadretto. Tra queste, non si può non parlare dell’Isola d’Elba, un piccolo angolo di paradiso nel Mediterraneo che spicca tra le altre preziose gemme dell’Arcipelago Toscano.

Vacanza a Isola d’Elba: dove il mare è più bello che mai

Pianificare una vacanza a isola d’Elba è sempre una buona idea, ma scegliere di visitarla d’estate consente di godersi a 360° l’atmosfera unica che aleggia su questo piccolo fazzoletto di terra. Con i suoi ben 147 chilometri di costa e le sue oltre 150 insenature, non si può che considerare l’Elba come uno dei luoghi must da raggiungere da chi ama il mare e la natura.

Se si è dunque alla ricerca di una meta dove trascorrere le ferie in spiaggia, quest’isola non potrebbe che essere la scelta ideale. E questo sia che si decida di partire ad agosto, in alta stagione, sia che si voglia visitare isola d’Elba a settembre. Organizzare il viaggio, in fondo, è facile: basta scegliere tra tutti gli appartamenti per l’isola d’Elba su easyelba.com quello più adatto alle proprie esigenze, preparare le valigie, e partire.

Le spiagge più belle dell’isola d’Elba

Isola d’Elba, inutile dirlo, è rinomata e molto amata dai turisti per la sua natura selvaggia, ma anche e soprattutto per le sue meravigliose spiagge che alternano tratti di sabbia fine, scogliere, arenili di ghiaia e calette dal fascino unico. Insomma, qualsiasi tipologia di viaggiatore troverà qui il suo luogo ideale dove stendersi e rilassarsi in riva al mare. In particolare, sono cinque le spiagge più belle dell’Isola d’Elba, quelle che non ci si può perdere per nessuna ragione al mondo durante una vacanza qui.

Spiaggia della Biodola

É considerata forse la spiaggia più famosa di Isola d’Elba ed è molto apprezzata da chi viaggia in famiglia e con bambini piccoli al seguito. Si tratta di una lunga distesa di circa 560 metri, caratterizzata da morbida sabbia dorata che corre incontro a un mare particolarmente azzurro e dai bassi fondali. A fare da sfondo a questo piccolo e incantevole scorcio è la vegetazione tipica della macchia mediterranea che, con i suoi colori, crea un suggestivo contrasto con le mille sfumature blu del mare.

Spiaggia di Marina di Campo

Con i suoi 1,4 chilometri di lunghezza, Marina di Campo è la spiaggia più grande dell’Elba. Il suo scenario è tra i più interessanti: un’antica torre d’avvistamento e una pineta dominano alle sue spalle, mentre all’orizzonte si può scorgere l’Isola di Montecristo. Qui si alternano tratti di spiaggia libera ad altri serviti dagli stabilimenti balneari dove i bagnanti possono trovare ogni comfort. Si tratta di una spiaggia raggiungibile comodamente anche a piedi dal centro del paese, e per questo molto frequentata.

Spiaggia di Lacona

Dopo Marina di Campo, quella di Lacona è la seconda più grande spiaggia dell’isola. Si snoda infatti per poco più di un chilometro ed è incastonata tra Capo Fonza e Capo Stella. Si tratta di una spiaggia piuttosto comoda e per questo tra le più gettonate. Qui si trovano numerosi servizi pensati anche per i bambini e i giovani, e fanno fermata anche i mezzi pubblici. É uno dei pochi posti dove i bagnanti possono trovare spazi all’ombra dove riposare o mangiare: infatti a ridosso della spiaggia c’è una bellissima pineta che costeggia quasi tutto il litorale.

Spiaggia di Sansone

Se quella di Marina di Campo è la spiaggia più ampia di Isola d’Elba, quella di Sansone è invece di sicuro la più suggestiva. Si tratta di una lingua di ciottoli bianchissimi lunga circa 300 metri che si snoda tra alte falesie altrettanto bianche. Il mare qui è chiaro e cristallino ed è molto amato da tutti gli appassionati di snorkeling e di sport d’acqua come sup e canoa.

Spiaggia di Fetovaia

A 10 chilometri da Marina di Campo, si trova infine la spiaggia di Fetovaia, tra le più affollate nei periodi di alta stagione. La sua bellissima sabbia bianca e fine, il mare turchese quasi caraibico e il contesto naturale nel quale si trova, infatti, la rendono una delle più gettonate. Lungo i suoi 200 metri si trovano sia zone libere sia aree attrezzate dove noleggiare lettini, ombrelloni e canoe.