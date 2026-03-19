Home Video News Xinhua Esperto italiano ottimista su cooperazione con Cina nella rigenerazione urbana
Esperto italiano ottimista su cooperazione con Cina nella rigenerazione urbana
L'evento di Chongqing dell'Italian Design Day 2026 si è tenuto il 10 marzo, riunendo esperti e studiosi nel campo dello sviluppo urbano provenienti da Cina e Italia, per scambi approfonditi sulla rigenerazione urbana e sullo sviluppo urbano sostenibile. Roberto Podda, direttore del Sino-Italian Urban Regeneration Hub presso la Xi'an Jiaotong-Liverpool University e relatore all'evento, ha dichiarato in un'intervista con Xinhua di essere ottimista sullo sviluppo di alta qualità della Cina e sulle prospettive della cooperazione Cina-Italia nella rigenerazione urbana. (XINHUA/ITALPRESS) mec/fsc/mca1 (Fonte video: Xinhua)