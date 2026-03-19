Esperto italiano ottimista su cooperazione con Cina nella rigenerazione urbana

L'evento di Chongqing dell'Italian Design Day 2026 si è tenuto il 10 marzo, riunendo esperti e studiosi nel campo dello sviluppo urbano provenienti da Cina e Italia, per scambi approfonditi sulla rigenerazione urbana e sullo sviluppo urbano sostenibile. Roberto Podda, direttore del Sino-Italian Urban Regeneration Hub presso la Xi'an Jiaotong-Liverpool University e relatore all'evento, ha dichiarato in un'intervista con Xinhua di essere ottimista sullo sviluppo di alta qualità della Cina e sulle prospettive della cooperazione Cina-Italia nella rigenerazione urbana. (XINHUA/ITALPRESS) mec/fsc/mca1 (Fonte video: Xinhua)