Esce Yo Canto 2, il nuovo album di cover in spagnolo di Laura Pausini

MILANO (ITALPRESS) – Fuori oggi, Yo Canto 2, il nuovo album di cover in spagnolo di Laura Pausini, pubblicato per Warner Music, che contiene brani dei più grandi autori latini, a rappresentare ogni singolo paese che l’ha incoronata icona musicale, dalla Spagna all’Argentina, dal Messico al Cile, dalla Colombia al Perù, e molti altri ancora.

L’album, nella versione standard (composta da 18 brani), e deluxe, quest’ultima arricchita da altre 3 tracce, è disponibile nei seguenti formati fisici: cd standard, cd deluxe (anche in edizione limitata autografata), e doppio vinile standard in colore trasparente e doppio vinile deluxe, (in edizione limitata autografata), in colore bianco.

Focus track dell’album il brano “Por Qué Te Vas” con cui Laura sceglie di rendere omaggio a uno dei grandi classici del pop in lingua spagnola, scritto da José Luis Perales e reso popolare da Jeanette nel 1974 e rivisita questa canzone iconica mantenendo intatta la malinconia e la delicatezza che hanno reso questo brano un inno generazionale.

Yo Canto 2 include classici di alcuni dei compositori più influenti della musica latina, di autori spagnoli come José María Cano (“Hijo de la Luna”), José Luis Perales (“¿Por Qué Te Vas?”), Alejandro Sanz (“Cuando Nadie Me Ve”), Rosana (“El Talismán”), Pablo López (“El Patio”), Antonio Orozco (“Entre Sobras y sobras me faltas”) o Mikel Izal (“Pausa”), insieme a brani emblematici di artisti di tutta l’America Latina, come Juan Luis Guerra, Shakira, Natalia Lafourcade, Fito Páez, Ricky Martin o Gloria Estefan, tra gli altri.

