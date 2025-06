Esce “La vita è adesso, il sogno è per sempre”, la nuova canzone di Claudio Baglioni

ROMA (ITALPRESS) – Sono trascorsi 40 anni dall’uscita de La Vita è adesso e Claudio Baglioni ha scelto di farne un remake. Nella Terrazza degli Aranci dell’Hotel Hilton di Roma il cantante ha presentato La Vita è adesso, il sogno è sempre, insieme a Luca Fantacone Director Catalogue Sony Music Entertainment Italy, il fotografo Toni Thorimbert, Alfredo Gramitto Ricci General Manager Edizioni Curcim, Emiliano Ponzi, Ferdinando Salzano Fondatore Friend & Partners e il Sindaco di Lampedusa Filippo Mannino.

Per l’album sono state realizzate due iniziative, volute per celebrare i 40 anni, insieme a Sony Music Italy ed Edizioni Curci: un progetto discografico, disponibile da domani 6 giugno, e uno editoriale, disponibile dal 18 giugno. Nel 1985, anno di uscita dell’album che risale all’8 giugno, racconta Baglioni “Alla fine del lavoro dissi ‘ho fatto un disco orrendo ci sono troppe parole, non ci sono ritornelli’. Invece, sono stato smentito. Dei miei trenta album è quello che ha avuto più successo popolare”, e soprattutto è il più venduto di sempre in Italia con 4,5 mln di copie fisiche, rimanendo 27 settimane al vertice della classifica. Il progetto discografico reinterpreta con sonorità e stili attuali, 10 brani risuonati e, più uno inedito, cantati in studio dal vivo. “Mi sono accorto che queste canzoni avevano fatto strada ed erano maturate attraverso nuove sonorità e nuovi arrangiamenti. L’idea di tornare allo studio di registrazione è stata una conseguenza. Gli arrangiamenti sono arrivati a questa occasione nel tempo”.

È dunque un album, ha spiegato, che è stato realizzato “come si registravano i dischi anni fa”, ma al contempo, “pensando che possa essere nuovo”. “Si sarebbe dovuto chiamare Un bar sulla città. L’avevo immaginato e scritto seduto a un tavolino all’aperto dello Zodiaco accanto all’Osservatorio di Monte Mario”, ha raccontato Baglioni in merito alla scelta del titolo del disco.

“Ogni giorno per due mesi e mezzo con un gelato al cioccolato e doppia panna una bottiglia d’acqua naturale e un buon caffè. Davanti c’era tutta la città da guardare. Una veduta aerea sul mondo sottostante e un milione di storie, teste, volti, cuori, voci. Intorno qualche coppia di giovani abbracciati si giurava eterno amore di fronte al panorama. M’ero tagliato i capelli e non mi riconosceva nessuno. Salivo su appena dopopranzo con un quaderno, un pennarello e un evidenziatore a buttar giù parole nuove per le canzoni di un album da finire in tempo in un tempo che era già finito. Restavo finché il sole non scendeva dietro e se avevo combinato qualcosa di buono prima di andare via e ritornare a casa mi offrivo un bicchiere di spumante. Fu così, che brindando con me stesso e tutta quella gente lontana e sconosciuta mi venne da esclamare Evviva la vita! La vita è adesso”.

A livello discografico si parla di un doppio vinile in confezione gatefold e 4 diversi formati, in cd e in digitale in Dolby Atmos. 11 tracce interamente risuonate e cantate in studio, dal vivo, con rinnovati arrangiamenti, dieci della versione precedente e un inedito Il sogno è sempre, sequel narrativo tra il progetto di allora e l’idea di oggi. Questa nuova edizione è stata realizzata da Claudio Baglioni insieme a una formazione di 21 musicisti e coristi presso i Forum Studios di Roma. Il brano inedito, inoltre, rappresenta nel suo testo integrale, musicato successivamente, il messaggio universale secondo cui i sogni non muoiono mai.

“Questo pezzo è venuto fuori man mano. Non è stato scritto in un unico momento ma in diverse situazioni. È la chiusura di un album. Rispetta l’ampiezza dei temi trattati dentro i dieci brani originali. Dopo dieci brani plurali questo è assolutamente singolare”. La scelta è stata quella di realizzare il pezzo con un’orchestra sinfonica, l’Orchestra Italiana del Cinema, e un coro lirico, il Coro Giuseppe Verdi, intende classicizzarlo in un inno all’ideale, alla speranza, all’avvenire, valorizzandone ulteriormente il significato e mantenendone viva la sua essenza.

Questo lavoro discografico è affiancato dal cofanetto super deluxe La Vita è adesso, il Sogno è sempre, ideato e realizzato da Edizioni Curci, in edizione limitata di mille copie numerate, disponibile dal 18 giugno negli store online, nelle librerie e presso i rivenditori di musica e dischi. La cover e i booklet di questo progetto discografico ripercorrono la narrazione che collega passato, presente e futuro, attraverso il concept e le foto scattate in studio, durante le registrazioni dell’album, dal reporter, ritrattista, fotografo e art director di fama internazionale Toni Thorimbert.

Il cofanetto comprende tre contenuti speciali, a cominciare dal libro d’artista di Emiliano Ponzi, uno dei maggiori artisti visivi contemporanei italiani. Il cofanetto include inoltre la versione del doppio vinile nero (180 gr), comprensivo di booklet, de “La Vita è adesso, il sogno è sempre” nella nuova edizione con cui Sony Music Italy celebra i 40 anni di questo album. Impreziosisce il progetto editoriale una cartolina d’autore, siglata da Claudio Baglioni, in cui il tratto di Emiliano Ponzi s’intreccia con la firma autografa del cantautore, in una simbolica fusione dei due artisti e della loro arte, uniti in un messaggio di saluto e gratitudine verso il pubblico di ascoltatori. Questa ricorrenza unica sarà coronata nel 2026 da un’esperienza musicale dal vivo che permetterà agli spettatori di viverne e rinnovarne, ora come allora, le emozioni.

Friend & Partner “GrandTour La Vita è adesso”, 40 tappe speciali nei più suggestivi scenari all’aperto di tutta Italia, che verranno anticipate il 27 settembre 2025 da uno straordinario concerto evento di anteprima assoluta nell’Isola di Lampedusa. In questa occasione verranno annunciate le date del “GrandTour La Vita è adesso”, in programma da fine giugno 2026 fino a metà settembre 2026: questi eccezionali concerti saranno 40, numero simbolico e rappresentativo del 40° leggendario anniversario dell’album.

L’anteprima a Lampedusa sarà un evento unico ed esclusivo per celebrare dal vivo il progetto, in un luogo di grande importanza nella vita e nella carriera di Claudio Baglioni. Sul palco dell’anteprima di Lampedusa e delle tappe del 2026 del “GrandTour”, Claudio Baglioni, accompagnato dall’intera formazione di 21 musicisti e coristi, che ha registrato, insieme in studio, la nuova edizione de “La Vita è adesso, il sogno è sempre” interpreterà, per la prima volta, l’album nella sua interezza, unitamente all’esecuzione dei più grandi successi che hanno costellato i suoi 60 anni di carriera.

I biglietti per le tappe del “GrandTour La Vita è adesso”, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Come s.r.l., saranno disponibili dalle ore 11 del 29 settembre alle ore 10 del 30 settembre in esclusiva in prevendita per gli iscritti al Fan Club e dalle ore 11 del 2 ottobre su TicketOne e nei punti vendita e nelle prevendite abituali.

(ITALPRESS).