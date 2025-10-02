Esce “Met Gala”, il primo album di Sarah Toscano

MILANO (ITALPRESS) – Esce a mezzanotte in formato fisico e su tutte le piattaforme digitali “MET GALA”, il primo album di Sarah Toscano, stella nascente del panorama pop italiano, che in estate ha conquistato pubblico e radio con le hit “Perfect” insieme a Carl Brave e “Taki”.

Con “MET GALA” Sarah Toscano sceglie di raccontarsi senza filtri, attraverso brani che rispecchiano diversi lati della sua personalità e che presentano un mood ogni volta diverso. Dalle atmosfere più romantiche e malinconiche, a quelle più positive e luminose, l’artista mette a nudo la propria essenza, affiancando momenti di confidence e spensieratezza a note più introspettive e delicate.

“MET GALA” è il primo, vero biglietto da visita dell’artista, che si mostra in tutte le sue preziose sfaccettature, tra elementi autobiografici e racconti universali in cui tutta la sua generazione può facilmente riconoscersi. Questo album nasce dopo un anno di ricerca e sperimentazione in studio, e porta con sé la voglia di continuare a esplorare nuove strade musicali. Il progetto è anche un augurio personale, un invito a guardare con fiducia al futuro, verso un percorso sempre più luminoso in mezzo a tutte le stelle che già partecipano a questa brillante festa.

“MET GALA” contiene 10 brani, tra cui i già pubblicati “Amarcord”, presentato sul palco di Sanremo 2025 e certificato Oro con 26 MLN di streaming, “Semplicemente” featuring Mida, sigla della serie Netflix “RIV4LI”, “Taki” e “Tacchi (Fra le dita)”. Gli inediti sono “Met Gala”, title track del progetto, “Desco”, “Maledetto ti amo”, “Dopo di te”, “Caos” e “Match Point”. L’album sarà presentato live durante le date dal vivo nei club di Milano e Roma, che hanno già registrato il sold out e che si terranno rispettivamente il 18 ottobre ai Magazzini Generali e il 25 ottobre presso Largo Venue.

