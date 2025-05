Esce “La gelosia”, il nuovo singolo dei Coma Cose

MILANO (ITALPRESS) – Esce “La gelosia”, il nuovo singolo estivo dei Coma Cose accompagnato dal videoclip ufficiale, ideato da Fausto Lama e diretto da Maurizio Zanieri con la produzione di Homies.Work. Nel video i Coma Cose giocano con il dualismo cromatico del blu e del rosso, che diventa una metafora visiva della natura ambivalente della gelosia, sentimento protagonista del brano.

“La gelosia è come il sale, un pizzico non guasta mai, ma troppo non può fare altro che rendere il piatto immangiabile. E’ un sentimento spontaneo, un termometro che sa dirci da dentro quanto sia unica e importante la persona con cui stiamo. Il problema è quando la gelosia prende il sopravvento sulla razionalità e diventa oppressiva sia per chi la prova che per chi la riceve. Questo brano è un inno all’accettazione di questo sentimento ma allo stesso tempo vuole disinnescare ogni deriva malsana. Tutti siamo o siamo stati gelosi, perché è un sentimento atavico insito nello spettro umano ma bisogna sempre ricordarsi che i princìpi su cui fondare un rapporto sentimentale restano la fiducia e la libertà reciproca”, scrivono i Coma Cose.

– foto ufficio stampa Words for You –

(ITALPRESS).