Esce in DVD la ristampa del live di Paolo Conte “Nel cuore di Amsterdam”

MILANO (ITALPRESS) – “Nel cuore di Amsterdam”, capolavoro live di Paolo Conte del 1988 al prestigioso Royal Theatre Carré, viene ristampato per il pubblico in DVD su etichetta Nar International e distribuzione Warner Music Italy / ADA Music Italy. Sarà disponibile nei negozi e online il 14 novembre 2025. Un concerto d’autore di uno tra i più innovativi e sofisticati artisti italiani, testimonianza di una performance irripetibile: l’intensità dell’esecuzione, la finezza degli arrangiamenti e la naturalezza del dialogo tra voce e strumenti lo rendono un documento prezioso.

La magia e l’atmosfera di una serata unica raccontano la grandezza di un artista che ha saputo costruire un linguaggio musicale universale. La scaletta del concerto è un vero e proprio manifesto della poetica contiana, un viaggio sonoro che conserva intatta la forza evocativa e l’eleganza della sua scrittura: Diavolo rosso, Hesitation, La ricostruzione del Mocambo, La negra, Max, Sotto le stelle del jazz, Lo zio, Jimmy ballando, Via con me, Chiunque, Dancing, Gli impermeabili e Azzurro. Sul palco, Conte guida un ensemble di musicisti di straordinario talento capaci di arricchire con sfumature e dinamiche inconfondibili il suo universo sonoro: Antonio Marangolo (sax), Mimmo Turone (tastiere), Tiziano Barbieri (basso), Vittorio Volpe (batteria), Andrea Allione (chitarra), Marcello Crocco (flauto), Claudio Capuro e Massimo Boccalini (sax & clarinetto), Mirco Marchelli (tromba), Marco Lepratto (trombone) e Fanette (violoncello).

– foto Daniele Mignardi Promopressagency –

(ITALPRESS).