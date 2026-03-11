Esce “Ho vent’anni con te”, il nuovo album di Riccardo Cocciante

MILANO (ITALPRESS) – A vent’anni dall’ultimo album di inediti, Riccardo Cocciante torna con “Ho vent’anni con te”, il nuovo progetto discografico in uscita venerdì 13 marzo per Sony Music Italy/Boventoon.

Il disco, anticipato dall’omonimo singolo, sarà disponibile in streaming e nei formati vinile arancione, vinile nero e CD. L’album rappresenta un racconto musicale che esplora il senso del tempo, della vita e dell’amore attraverso lo sguardo di un artista arrivato alla soglia degli ottant’anni.

Dodici brani che intrecciano ballate malinconiche, atmosfere evocative e metafore poetiche per raccontare l’esperienza umana e il modo in cui il tempo viene attraversato, vissuto e talvolta sfidato. Una delle particolarità del progetto è la scelta di registrare tutti i brani in presa diretta: musicisti e voce sono stati incisi contemporaneamente, proprio come accade durante un’esibizione dal vivo.

Una decisione artistica che punta a restituire un suono più autentico e immediato, avvicinando l’ascoltatore alla dimensione reale del concerto. La title track, scritta con Luc Plamondon e Pasquale Panella, apre l’album e rappresenta una sorta di testamento emotivo dell’artista: una riflessione sulla giovinezza dell’anima che può continuare a vivere grazie all’amore, anche con il passare degli anni.

Il disco si sviluppa poi attraverso dodici tracce che raccontano separazioni, memorie, passioni e fragilità, confermando la capacità di Cocciante di unire racconto personale e dimensione universale della musica.

