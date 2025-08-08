Esce “Greetings From Your Hometown”, il nuovo album dei Jonas Brothers

MILANO (ITALPRESS) – Esce oggi “Greetings From Your Hometown”, il nuovo album dei Jonas Brothers: il settimo lavoro in studio della band, con cui celebrano 20 anni di carriera. “Greetings From Your Hometown” è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico nelle versioni CD con inserto autografato, vinile e CD acquistabili anche sullo Shop Universal. L’album “Greetings From Your Hometown” segna un emozionante ritorno alle origini, rendendo omaggio alla loro città natale nel New Jersey.

Un tributo visibile sin dall’artwork di copertina, fotografato presso l’iconica Belmont Tavern di Belleville, luogo simbolo della loro infanzia. Il progetto racchiude tutta l’intensità emotiva del ritorno nei luoghi che li hanno formati – che si tratti del New Jersey o di qualsiasi altra “casa” nel mondo.

Tra le tracce principali spiccano la title track “Greetings From Your Hometown”, realizzata in collaborazione con la rock band vincitrice di un Grammy, Switchfoot, il singolo “Slow Motion”, con il produttore e artista multiplatino Marshmello, e “Love Me to Heaven”, brano nato dalla collaborazione con il cantautore australiano multiplatino Dean Lewis, presentato in anteprima a marzo 2025 durante il “JONASCON Weekend” – l’evento andato in scena tra New York e New Jersey, che ha visto la partecipazione di oltre 75.000 fan.

Completa la tracklist “No Time To Talk”, che reinterpreta l’intramontabile hit dei Bee Gees, “Stayin’ Alive”, con un nuovo e sorprendente sound. Tanti gli autori e produttori del panorama internazionale che hanno collaborato a questo nuovo progetto, tra cui: Ryan Tedder, Justin Tranter, Julian Bunetta, Alexander 23, Josette Maskin (dei MUNA), Mikky Ekko e tanti altri. Il lancio dell’album sarà accompagnato dal “JONAS20: Greetings From Your Hometown Tour”, che prenderà il via domenica 10 agosto dal leggendario MetLife Stadium: un tour mondiale pensato per celebrare l’uscita di “Greetings From Your Hometown” e ripercorrere i momenti più significativi della carriera dei Jonas Brothers, sia come band che come artisti solisti. Il tour si svolgerà fino a novembre in Nord America e proporrà uno spettacolo dal vivo dinamico che abbraccia tutta la carriera ventennale dei Jonas Brothers e la loro evoluzione come band, includendo anche i progetti solisti come Nick Jonas & the Administration, la carriera solista di Nick Jonas, quella di Joe Jonas, DNCE e altri.

