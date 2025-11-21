Esce ‘Bianca’, il nuovo singolo di Noemi

MILANO (ITALPRESS) – La voce di Noemi arriva a scaldare i primi freddi con “Bianca”, il suo nuovo singolo fuori da oggi per Columbia Records / Sony Music Italy, scritto da Riccardo Zanotti (Pinguini Tattici Nucleari) ed Etta, che firma anche la produzione del brano insieme a Paga.

Il video – un visual d’autore realizzato da Marco Pavone – immerge “Bianca” in un immaginario fiabesco e invernale e atmosfere da Regina delle Nevi. Al centro della storia una Noemi in versione animata, protagonista in un castello di ghiaccio sospeso nel silenzio della neve. Mentre un cavaliere attraversa il bosco per raggiungerla, la narrazione segue piccoli dettagli che richiamano il testo del brano (“Mentre ballo mi verso un rosé”).

Il finale ribalta l’attesa: quando il cavaliere arriva, Noemi è già partita sul suo destriero, in un epilogo che richiama la delicatezza e la malinconica leggerezza della canzone. E proprio “Bianca” è stata presentata in anteprima nelle prime tappe del Nostalgia Indoor Tour, che in questi giorni entra sempre più nel vivo: questa sera farà tappa a Milano, al Teatro Dal Verme (sold out). La tournée, partita da pochi giorni, porta Noemi in una dimensione più intima e teatrale dopo oltre 30 date estive: uno spazio raccolto, in cui il contatto con il pubblico e l’ascolto diventano protagonisti.

Lo show porta la firma della creative director Ace Bowerman (Dua Lipa, Blackpink, Ed Sheeran, Bebe Rexha), che ha costruito un impianto visivo fatto di drappeggi proiettati, luci cinematografiche e scenografie che cambiano come portali emotivi tra un brano e l’altro. Il viaggio live attraverserà i principali teatri italiani fino al gran finale del 20 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma, un evento speciale che vedrà Noemi per la prima volta su uno dei palchi più importanti della Capitale, affiancata da numerosi ospiti d’eccezione (tra i primi annunciati: Gigi D’Alessio, Francesco Gabbani, Fabrizio Moro, Tiromancino e Carl Brave).

-Foto ufficio stampa Elena Tosi press-

(ITALPRESS).