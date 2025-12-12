Esce “Ambra”, il nuovo singolo di Emis Killa feat. Tedua

MILANO (ITALPRESS) – Da oggi è disponibile in rotazione radiofonica “Ambra”, il singolo di Emis Killa feat. Tedua tratto dal nuovo album “Musica Triste” che, uscito il 5 dicembre, fin dalle prime ore ha riscosso l’interesse del pubblico e l’apprezzamento della critica, posizionandosi nella Top5 Globale di Spotify dei migliori debutti. Prodotta da Drillionaire, “Ambra” è la sorpresa dell’album: arrivata in chiusura dei lavori, ha l’impatto di un gol al 90′.

Il pezzo ha un magnetismo particolare e gioca sul parallelismo dell’ambra come elemento, lasciando spazio a diverse letture. La collaborazione di Emis Killa con Tedua aggiunge profondità e una sfumatura emotiva che arricchisce ulteriormente la traccia. A pochi giorni dall’uscita di “Musica Triste”, il brano è già tra i preferiti dei fan, che hanno accolto calorosamente l’incontro dei due artisti e la mescolanza di stili e linguaggi. “Musica Triste” è un album la cui identità ha attraversato più di una trasformazione nel corso della sua realizzazione. Durante la stesura Emis Killa ha iniziato a ragionare secondo quello che gli dettava il cuore, pensando a cosa lo rappresentasse veramente, anche eventualmente a discapito di una fruibilità più mainstream. È nato così un progetto che si distingue per un impianto rap solido, strofe estese, rime strutturate e ritornelli eterogenei, che spaziano da soluzioni più dirette e ritmate ad altre più melodiche, con una scrittura volutamente più immediata.

Il progetto porta con sé tutta la carica hip-hop di uno dei nomi più affermati della scena, con una penna più affilata che mai; un disco in cui sonorità, linguaggio e stile rappresentano la quintessenza del rap. “Musica Triste”, tredicesimo progetto dell’artista, tra album, EP e Mixtape, è composto da 15 tracce a cui hanno preso parte alcuni dei nomi più importanti della vecchia e nuova scena rap, come Salmo, Tedua, Tony Effe, Capo Plaza, Baby Gang, insieme a giovani promesse come Papa V e Nerissima Serpe, Flaco G, Ele A e Promessa. “Musica Triste”, a distanza di oltre due anni dall’ultimo album “Effetto Notte”, certificato disco di platino, è disponibile nei formati fisici CD e LP, con anche le varianti CD autografato, LP rosso autografato e LP nero marmorizzato rosso autografato. L’album completa un anno all’insegna della musica e dei grandi eventi live per Emis Killa. Dopo la pubblicazione di “In auto alle 6:00”, collaborazione con l’artista e amico di lunga data Lazza, infatti, lo show evento EM16 è stato la continuazione in grande stile della celebrazione dell’hip-hop e della carriera di Emis Killa, in seguito al successo di EM15 nel 2024.

