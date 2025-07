Esce a ottobre “BRITPOP”, il nuovo album di Robbie Williams

MILANO (ITALPRESS) – Uscirà il 10 ottobre “BRITPOP”, il nuovo attesissimo album di inediti di Robbie Williams, già in pre-order (https://robbiewilliams.com/collections/britpop). E da oggi, venerdì 18 luglio, è disponibile “Spies”, il nuovo singolo estratto dall’album, in radio da venerdì 25 luglio.

“Spies” è un brano indie pop, caratterizzato dal suono della chitarra e con un ritornello immediatamente orecchiabile, scritto da Robbie e dai suoi collaboratori di lunga data Karl Brazil e Owen Parker. La copertina dell’album è un chiaro richiamo al titolo, e presenta un dipinto di uno dei look più iconici di Robbie: la tuta rossa che indossò al Glastonbury Festival nel 1995, all’apice dell’era Britpop.

“BRITPOP” sarà disponibile in diversi formati, tra cui CD, CD deluxe, musicassetta, alt cassette e in formato digitale, mentre per un periodo limitato, sullo store ufficiale di Robbie Williams, saranno disponibili anche dei bundle autografati.

