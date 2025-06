Esce a Ferragosto l’album “OneRepublic: The Collection”

LOS ANGELES (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Dopo quasi vent’anni di successi, la band pop rock OneRepublic, pubblica OneRepublic: The Collection un album che ripercorre l’intera carriera, in uscita il 15 agosto. L’album sarà disponibile in digitale su tutte le piattaforme di streaming e nei seguenti formati fisici: CD, 1LP in vinile nero, 1LP in vinile colorato “Fruit Punch” in edizione limitata, disponibili online sullo Shop Universal Music. Contenente 16 brani, The Collection raccoglie per la prima volta in un unico cofanetto alcuni dei più grandi successi della band.

Il box include la hit “Counting Stars”. Un pezzo fondamentale dell’album Native del 2013, che ha continuato ad acquisire popolarità nel corso degli anni, ottenendo una certificazione Diamante dalla RIAA e raccogliendo la cifra sbalorditiva di 3 miliardi di streaming su Spotify, distinguendosi come una delle “100 canzoni più ascoltate sulla piattaforma”.

Inoltre, ha raggiunto il secondo posto nella Billboard Hot 100. Questo cofanetto include anche “I Ain’t Worried”. Originariamente scritta per la colonna sonora del film Top Gun: Maverick, la canzone 4 volte disco di platino, evoca immediatamente la famosa scena in spiaggia della pallavolo.

Naturalmente, The Collection include anche il brano rivelazione dei OneRepublic, “Apologize”. Certificato 4 volte disco di platino dalla RIAA, il brano ha raggiunto il secondo posto nella Hot 100 e ha ottenuto una nomination ai GRAMMY® nella categoria “Miglior Performance Pop di un Duo o Gruppo Vocale”. The Collection presenta anche collaborazioni con altri artisti in un paio di brani, come Alesso in “If I Lose Myself” e David Guetta in “I Don’t Wanna Wait”.

