Esame di maturità al via il 18 giugno con la prova di italiano, oltre 527 mila candidati

ROMA (ITALPRESS) – L’esame di maturità inizierà giovedì 18 giugno con la prima prova, quella di italiano. Venerdì 19, seguirà la seconda prova. I candidati all’esame sono 527.747, un dato in aumento dello 0,6% rispetto ai 524.415 del 2025. In particolare, i candidati interni sono 513.738, mentre lo scorso anno erano 511.349 (un aumento dello 0,5%). Gli esterni sono 14.009 rispetto ai 13.066 del 2025 (un aumento del 7,2%).

Gli studenti ammessi alla maturità per l’anno scolastico 2025/2026 è il 96,8% dei candidati. La ripartizione dei candidati per tipo di percorso di studio è: Licei: 273.959; Tecnici: 167.104; Professionali: 86.684. Le 13.996 commissioni d’esame che si sono insediate oggi sono composte da un presidente esterno, da due membri esterni e due interni all’Istituzione scolastica.

– foto IPA Agency –

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