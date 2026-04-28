Mollicone “Leadership femminile fondamentale per tutelare l’agricoltura”

ROMA (ITALPRESS) - "Per una visione conservatrice che pensa e vuole tutelare il paesaggio e il patrimonio agricolo per le future generazioni, il ruolo della leadership femminile è fondamentale". Così il presidente della Commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone, a margine dell'evento "L’Agricoltura è Donna. Leadership femminile per coltivare il futuro" organizzato da Confagricoltura a Roma. xi2/sat/gtr