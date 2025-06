Errigo “Giornata storta, ma voglio rifarmi nella gara a squadre”

GENOVA (ITALPRESS) - "Sono venuta qui a Genova con la speranza di riconfermare il titolo dell'anno scorso. Siamo in Italia, quindi ci tenevo particolarmente e mi dispiace. Ho fatto tanta fatica, ero molto stanca e purtroppo si è visto in pedana. Sono stata anche sfortunata, perché nei giorni tra una gara e l'altra ci sono stati piccoli imprevisti familiari che non mi hanno permesso di riposare al meglio, ma sono contenta così". Lo ha detto Arianna Errigo dopo l'eliminazione agli ottavi di finale del fioretto individuale degli Europei di Genova. "La vita da mamma è diversa, gli imprevisti sono all'ordine del giorno e lo accetto - ha aggiunto -. Sono contenta di essere venuta a Genova, proverò a recuperare un po' di energie per la gara a squadre. Sono dell'idea che anche in condizioni pessime i campioni debbano arrivare in fondo. Abbiamo sbagliato, nonostante un calendario difficile si poteva fare di più. Però non è facile e può capitare una giornata storta, come è stata la nostra. Vogliamo rifarci con la gara a squadre e ognuna di noi sa come dovrà reagire. Siamo la squadra da battere, ma dobbiamo sudarci la vittoria e ci proveremo con tutte le nostre forze". Sull'obiettivo Mondiali: "C'è molto più tempo, bisognerà arrivare in maniera diversa, è l'appuntamento più importante della stagione e cercherò di riscattarmi", ha aggiunto la fiorettista azzurra. gm/mca1 (fonte video: Federscherma)