Errigo e Reale trionfano nella 2^ prova Nazionale assoluti

LUCCA (ITALPRESS) – Un giovanissimo e una veterana. Di più: un atleta Under 20 che si affaccia con determinazione tra i “big” e la portabandiera d’Italia agli ultimi Giochi Olimpici. Nomi e cognomi: Edoardo Reale e Arianna Errigo. Sono loro i vincitori di ieri nell’ultima giornata di gare della 2^ Prova Nazionale Assoluti di Lucca, rispettivamente nella sciabola maschile e nel fioretto femminile. Tra i 97 sciabolatori al via, sulle pedane toscane, ha primeggiato Edo Reale.

Il portacolori del Frascati Scherma, campione europeo a squadre della categoria Giovani poche settimane fa ad Antalya, in finale ha avuto la meglio con il punteggio di 15-11 su Riccardo Nuccio delle Fiamme Oro, medaglia d’argento. Bronzo invece per Dario Cavaliere del Centro Sportivo Esercito (che è stato battuto per 15-11 dal vincitore in semifinale) e per Marco Mastrullo del Gruppo Scherma Fiamme Gialle (fermato sul 15-8 da Nuccio nel penultimo atto).

Ai piedi del podio, quinto Francesco Bonsanto (Fiamme Oro), sesto posto ex-aequo per Enrico Berrè (Gruppo Scherma Fiamme Gialle) e Leonardo Reale (Frascati Scherma, tra i “top 8” Assoluti da Cadetto) e ottavo Edoardo Cantini (Centro Sportivo Carabinieri).

Nella prova delle fiorettiste, che ha chiuso la quattro giorni di Lucca, con 102 partecipanti, è stata la super-campionessa Arianna Errigo a centrare il successo. L’olimpionica del Centro Sportivo Carabinieri ha superato in finale per 15-8, in un derby tutto in casa dell’Arma, la compagna di medaglia a Tokyo 2020 Martina Batini, seconda classificata.

Terzo gradino del podio per Camilla Mancini del Gruppo Scherma Fiamme Gialle (superata 15-8 dalla vincitrice in semifinale) e per la campionessa mondiale in carica Alice Volpi (fermata sul 15-7 da Batini). Tra le migliori otto anche Beatrice Monaco (Gruppo Scherma Fiamme Gialle), Irene Bertini (Centro Sportivo Carabinieri), Benedetta Pantanetti (Centro Sportivo Carabinieri) e Giulia Amore (Fiamme Oro).

Così è calato il sipario sul lungo weekend di Lucca, che aveva visto vincere anche Tommaso Marini tra i fiorettisti e Claudia Rotili tra le sciabolatrici. Quasi delineato il quadro dei qualificati per i Campionati Italiani Assoluti 2025 che si svolgeranno a Piacenza dal 5 al 10 di giugno.

