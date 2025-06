Errigo “È il mio 14° Europeo, il segreto è emozionarsi sempre”

GENOVA (ITALPRESS) - "Nonostante sia il mio 14esimo europeo sono sempre emozionata e credo che sia il segreto per continuare nonostante l'età e poi farlo a Genova, in casa, credo sia il massimo. Quello dopo le Olimpiadi è un anno particolare perché molte atlete si fermano, riparte magari una generazione diversa". Arianna Errigo, una delle azzurre più medagliate di sempre, campionessa europea in carica, nel giorno della presentazione degli Europei di Genova. "Ci aspettiamo tanto pubblico, ci aspettiamo tanto casino, anche perché gareggiare in Italia vuol dire questo, vuol dire essere supportati dal calore del pubblico nei momenti difficili", ha aggiunto la fiorettista azzurra. xa8/ari/gtr