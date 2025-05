ROMA (ITALPRESS) – Sara Errani e Jasmine Paolini volano in finale del torneo di doppio femminile degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis. Le campionesse in carica, oro olimpico a Parigi2024, battono in due set le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider (già battute proprio alle Olimpiadi dello scorso anno in finale), con il punteggio di 6-4 6-4. Le due azzurre attendono in finale la vincente della sfida tra Kudermetova-Mertens e Hunter-Perez.

Paolini contro Gauff per il trionfo in singolare, Mattarella sugli spalti

Domani alle 17 Jasmine Paolini e Coco Gauff si giocheranno il titolo femminile degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis, in scena a Roma, al Foro Italico. La finale tra la numero 5 e la numero 3 del mondo sarà il terzo match di giornata, dopo le due semifinali del torneo di doppio maschile. Sul Campo Centrale si parte alle 12 con Arevalo-Pavic contro Salisbury-Skupski con a seguire la seconda semifinale. Non prima delle 17 Paolini-Gauff. Per la toscana le finali in programma sono due: domani alle 17 quella del singolare, contro Coco Gauff, sotto lo sguardo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella; domenica quella del doppio

Le parole delle azzurre

Sara Errani e Jasmine Paolini festeggiano il pass ottenuto per la finale del torneo di doppio femminile degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis. Le due azzurre sprizzano felicità, in attesa del match per il titolo, in scena domenica alle 12 sul Centrale del Foro Italico, a Roma. “C’é davvero tanta gioia e soddisfazione – le parole a caldo di Errani -. E’ stata una partita davvero tosta ma siamo state tutte e due molto solide, direi tatticamente perfette”. “E’ sempre difficile giocare contro di loro perché sono davvero due ottime giocatrici”, aggiunge Paolini. “Jas è fortissima, sta facendo una settimana pazzesca. Devo solo ringraziarla, perché sta facendo uno sforzo enorme a giocare sia in singolo che in doppio”, precisa Errani.

A ruota gli auguri ai tennisti azzurri: “Un grosso in bocca a lupo a ‘Muso’ e a Jannik: sogniamo una finale maschile tutta italiana”, dice Paolini. “Forza Lori e Jannik. Che bello essere italiani”, afferma infine Errani.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).