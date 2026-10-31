Errani/Paolini volano in finale a Tokyo, conquistato il pass per le Wta Finals

TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Missione compiuta. Sara Errani e Jasmine Paolini si sono qualificate per la finale del doppio del “Toray Pan Pacific Open”, Wta 500 che si sta disputando sul cemento dell’Ariake Coliseum di Tokyo, e al contempo staccano l’ultimo pass disponibile per le Wta Finals di Indian Wells. Le due azzurre in semifinale hanno sconfitto 6-4 6-0 la slovacca Tereza Mihalikova e la britannica Olivia Nicholls (decime nella Race), che avevano battuto quest’anno anche a Miami e a Wuhan.

Le campionesse olimpiche di Parigi 2024 blindano così il nono posto nella Race – l’ultimo che assegna un posto a Indian Wells vista l’assenza di Anna Danilina e della serba Aleksandra Krunic, terze, perché quest’ultima allo Us Open si è rotta il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro – e torneranno alle Finals in doppio per il terzo anno consecutivo. L’obiettivo sarà superare per la prima volta la fase a gironi. Domani, intanto, la finale contro la canadese Gabriela Dabrowski e la brasiliana Luisa Stefani, testa di serie numero uno del torneo giapponese.

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