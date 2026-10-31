LeBron trascina i Sixers, Curry rimonta da -25 e batte Doncic: il recap della notte Nba

ROMA (ITALPRESS) – Troppo Lebron James. Nel momento decisivo il fuoriclasse dei Philadelphia 76ers si prende la scena e trascina i suoi alla vittoria (98-93) contro i New York Knicks, che avevano annullato il vantaggio (+11) dei padroni di casa nel quarto quarto. Suoi i canestri che hanno restituito slancio ai Sixers. “È stata sicuramente la sua migliore partita con noi”, ha detto coach Nick Nurse, mentre Tyrese Maxey (autore di 27 punti) ha definito James una “presenza rassicurante” nei momenti cruciali delle partite. E così è stato: LeBron ha realizzato 20 punti, sfiorando la tripla doppia con nove rimbalzi e otto assist. “In fin dei conti, è LeBron James – ha detto Maxey – Quindi è normale che possa fare cose come ha fatto stasera, un paio di canestri importanti”.

Quelli che sono mancati ai Los Angeles Lakers, sconfitti dai Golden State Warriors col punteggio di 112-95. Stephen Curry ha realizzato 31 punti, sei assist e quattro rimbalzi in una partita che ha visto i Warriors andare sotto anche di 25 punti. Brandin Podziemski ha aggiunto 21 punti, sei assist e cinque rimbalzi, mentre De’Anthony Melton ne ha segnati 16 uscendo dalla panchina. Ai Lakers non è bastato il contributo di Luka Doncic che ha messo a referto 37 punti.

Sorrisi e festa in casa Miami Heat che trova la seconda vittoria consecutiva e lo fa con la tripla doppia di Giannis Antetokounmpo, che realizza 31 punti, 10 assist e 18 rimbalzi. Con Simone Fontecchio autore di 3 punti nel finale, Miami vince 145-125 contro gli Indiana Pacers, mai veramente in partita nel secondo tempo. Negli altri campi, i Boston Celtics battono i Chicago Bulls per 125-111, mentre i Washington Wizards si impongono sugli Charlotte Hornets (95-79). Vittoria in trasferta per i Detroit Pistons che superano i Brooklyn Nets (94-110), per gli Orlando Magic contro i Toronto Raptors (114-121) e per i Denver Nuggets contro i Phoenix Suns (120-127). Sorridono Dallas Mavericks e Minnesota Timberwolves rispettivamente contro Houston Rockets (116-111) e Los Angeles Clippers (127-101).

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