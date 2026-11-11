Errani-Paolini in semifinale alle Wta Finals da prime del girone

INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) – Sara Errani e Jasmine Paolini hanno staccato nella notte italiana il pass per le semifinali delle Wta Finals che si stanno svolgendo sul cemento outdoor dell’Indian Wells Tennis Garden. Grazie al successo di Siniakova-Townsend contro Perez-Schuurs, nella seconda giornata del Gruppo B alle azzurre bastava vincere contro la spagnola Cristina Bucsa e la statunitense Nicole Melichar-Martinez. E’ servita una rimonta, alle campionesse olimpiche, che dopo un’ora e mezza di partita hanno concluso la sfida col punteggio di 3-6 6-2 10-7. Alla terza partecipazione consecutiva in coppia alle Wta Finals, Errani e Paolini sono così riuscite per la prima volta a superare la fase round robin, addirittura da prime nel girone.

“Mi sono divertita tanto. I fan sono stati incredibili, mi hanno dato un sacco di energia anche nei momenti difficili del primo set”, ha detto Paolini. “Siamo felicissime di essere già qualificate per la semifinale – ha commentato Errani – però c’è un altro match importante e vogliamo provare a vincere anche il terzo, ce la metteremo tutta”.

Domani, giovedì, la sfida tra Siniakova-Townsend e Bucsa-Melichar-Martinez vale il secondo posto, mentre Schuurs-Perez, contro cui giocheranno la romagnola e la toscana, sono già matematicamente fuori dal torneo.

– Foto Ipa Agency –

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