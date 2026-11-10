MILANO (ITALPRESS) – “Sto bene, stiamo facendo di tutto e di più per essere in campo il più presto possibile, ho tanti esperti che mi stanno aiutando, sto seguendo tutti i protocolli che ci stiamo dando, l’obiettivo è tornare il più presto possibile”. Lo ha dichiarato Jannik Sinner durante l’evento “Be Like Sinner” alla Torre Allianz, a Milano, in merito al suo stato di forma e al problema al ginocchio. “L’obiettivo è tornare in Australia, magari fare qualche torneo prima: i protocolli vanno rispettati, come ho detto mi sto fidando tanto degli esperti”, ha aggiunto.

“Sono un giocatore di tennis, non sono un dottore, l’unica opzione è fidarmi, stiamo facendo tutto il necessario per proteggere la carriera a lungo termine. È andata come andata, stiamo cercando la via d’uscita, poi sono sicuro che dopo vedrò il tennis in maniera positiva. In questo momento sto apprezzando quello che sono riuscito a fare. Poi la voglia di vincere è sempre più alta, lavoriamo per questo”. Presente anche Darren Cahill, suo ex allenatore: i due, infatti, hanno annunciato la separazione nei giorni scorsi.

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