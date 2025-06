Errani e Vavassori trionfano al Roland Garros nel doppio misto

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Sara Errani e Andrea Vavassori trionfano in finale nel torneo di doppio misto del Roland Garros 2025. Il duo azzurro vince un altro torneo del Grande Slam dopo il successo agli Us Open 2024. Battuti in finale Taylor Townsend ed Evan King con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e 12 minuti di gioco.

SINNER SFIDA DJOKOVIC VENERDI’ ALLE 19

Domani Jannik Sinner torna in campo per le semifinali del Roland Garros. Il numero uno del mondo sfiderà, non prima delle 19.00 sul Philippe-Chatrier, Novak Djokovic. Alle 14:30 aprirà il programma l’altra semifinale, che vedrà Lorenzo Musetti contro il campione in carica Carlos Alcaraz.

