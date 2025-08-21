Eros Ramazzotti, il 22 agosto esce il nuovo singolo “Il mio giorno preferito”

ROMA (ITALPRESS) – A distanza di tre anni dal più recente lavoro discografico e dopo aver annunciato il viaggio musicale “Una Storia Importante world Tour”, Eros Ramazzotti pubblica venerdì 22 agosto il nuovo singolo “Il mio giorno preferito” (Mi día preferido) su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica in Italia e nel mondo per Columbia Records/Sony Music Italy su licenza Eventim Live International.

Scritto da Eros Ramazzotti, Edoardo D’Erme, Tommaso Paradiso, CanovA, Antonio Cirigliano e prodotto da CanovA – in versione italiana e spagnola – “Il mio giorno preferito” è un brano pop dallo spirito contemporaneo che conferma ancora una volta la capacità di Eros di rinnovarsi. Il videoclip, fuori domani alle ore 19 con la regia di Giacomo Triglia, è un mosaico di volti, gesti e sguardi che raccontano la musica di Eros attraverso un intreccio di emozioni diverse vissute mentre il ritmo scorre in cuffia. In occasione dell’uscita del nuovo singolo, Eros Ramazzotti ha lanciato un contest mondiale esclusivo, attraverso il pre save del brano, che permetterà al vincitore di partecipare al World Tour Gala Première previsto il 17 ottobre allo Ziggo Dome di Amsterdam.

“Una Storia Importante world Tour” inizierà a febbraio 2026 (prodotto e distribuito da Friends & Partners-Eventim e RadioRama) e sarà anticipato dal doppio appuntamento del 17 e 18 ottobre 2025 allo Ziggo Dome di Amsterdam per l’esclusivo e unico World Tour Gala Premiere. Il tour, diviso in 4 leg, toccherà 30 Paesi tra Europa intera, Nord America-Canada e America Latina decretando anche l’attesissimo ritorno di Eros Ramazzotti negli stadi italiani. Il 6 Giugno 2026 sarà a Udine, il 9 a San Siro a Milano, il 13 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il 16 all’Olimpico di Roma, il 20 a Messina, il 23 a Bari e il 27 a Torino.

– foto ufficio stampa Goigest –

(ITALPRESS).