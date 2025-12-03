Erdogan sente Macron: “La Turchia è pronta a collaborare per la pace tra Russia e Ucraina”

ROMA (ITALPRESS) – La Turchia è pronta a fare tutto il necessario per aiutare ad aprire le porte alla pace tra Russia e Ucraina il prima possibile. Lo ha dichiarato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante la telefonata con il suo omologo francese, Emmanuel Macron, secondo una nota diffusa dalla Direzione per la comunicazione turca. Erdogan ha detto che i contatti con russi e ucraini continuano a far rivivere il processo di Istanbul.

Il presidente turco ha aggiunto che la diplomazia deve essere utilizzata nel modo più efficace per raggiungere una pace permanente. Erdogan ha anche osservato che il sostegno della Turchia agli sforzi nel processo di raggiungimento di un cessate il fuoco continuerà ad aumentare e che stare lontano dai passi che metteranno in pericolo la pace globale contribuirà agli sforzi di pace. Durante il colloquio, Macron e Erdogan hanno discusso anche della situazione nel Caucaso, a Gaza e in Siria.

-Foto IPA Agency-

