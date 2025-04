Erdogan “Israele cerca di alimentare conflitti settari in Siria”

ANKARA (TURCHIA) (ITALPRESS) – Israele “cerca di alimentare conflitti settari in Siria”, ma “la Turchia non tollererà mai i tentativi di far sprofondare il Paese in una nuova ondata di instabilità e continuerà a sostenere la nuova amministrazione di Damasco”, guidata da Ahmed Al-Sharaa. Lo ha dichiarato oggi il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, durante la cerimonia di apertura del Forum sulla diplomazia ad Antalya.

In Siria, “nessuno dovrebbe fraintendere il nostro approccio alla risoluzione dei problemi attraverso il dialogo, la nostra compostezza non dovrebbe indurre nessuno a false ambizioni”, ha dichiarato. Erdogan ha ribadito il sostegno alla nuova leadership siriana che ha rovesciato il regime di Bashar al-Assad l’8 dicembre 2024.

Critiche a Israele anche sulla guerra a Gaza. Per Erdogan, finché “verrà sabotato il cessate il fuoco a Gaza e le bombe continueranno a cadere su persone innocenti, sarà molto difficile raggiungere una pace duratura in Medio Oriente”.

“La piena adesione della Turchia all’Unione europea è ancora il nostro obiettivo strategico. Siamo pronti e impegnati a prendere il nostro posto nell’Ue”, ha proseguito Erdogan. La Turchia svolge un ruolo strategico nella regione in quanto membro della Nato, ha aggiunto Erdogan, esortando l’Ue a non escludere la Turchia nel suo sforzo di plasmare una nuova architettura della sicurezza nel continente.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).