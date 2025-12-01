Ercolano, sequestrato opificio abusivo contenente oltre 65 tonnellate di rifiuti

NAPOLI (ITALPRESS) - I finanzieri della Compagnia Portici hanno sequestrato, nel Comune di Ercolano (NA), un opificio abusivo di 500 mq utilizzato come luogo di stoccaggio, contenente 65 tonnellate di rifiuti tessili, classificati come rifiuti speciali non pericolosi. All'interno dei locali è stata rinvenuta anche 1 tonnellata circa di rifiuti in materiale plastico e la relativa attrezzatura da lavoro. Il responsabile, un 50enne italiano gravato da precedenti, che operava all'interno dei locali, è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per illecita gestione di rifiuti, per le violazioni in tema di certificazioni obbligatorie per la prevenzione incendi, nonché per il furto di energia elettrica. tvi/mca3 (Fonte video: Guardia di Finanza)