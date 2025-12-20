TORINO (ITALPRESS) – I Carabinieri della Stazione di Chieri lo stavano cercando dallo scorso ottobre, ma sono riusciti a individuarlo e ad arrestarlo durante una live sul social TikTok. È successo pochi giorni fa a un quarantasettenne residente in Frazione Appendini, nel Torinese.

L’uomo, condannato a due anni e mezzo per reati contro il patrimonio in Piemonte e in altre

regioni limitrofe, da subito aveva fatto perdere le sue tracce. I Carabinieri lo hanno scoperto durante una diretta sulla nota piattaforma social e in pochi minuti si sono presentati davanti alla porta di casa, eseguendo l’arresto su ordine della Procura della Repubblica di Ivrea.

