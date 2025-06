SALONICCO (GRECIA) (ITALPRESS) – Successo pieno della squadra italiana di salto ostacoli nella Coppa delle Nazioni dello CSIO3*-W della Longines EEF Series di Salonicco, in Grecia. Dopo una prima manche chiusa con zero penalità, il Team Italia del capo equipe Mario Verheyden ha completato la gara con 5 penalità complessive e con ampio margine sugli avversari al punto da non rendere necessario il secondo percorso di Bruno Chimirri. La squadra artefice di questo bel successo era composta dal carabiniere scelto Roberto Previtali con I’M Special Mess PS (4/0), Roberto Turchetto con Heidelberg (0/0), Mauro Matteucci Jr con Filippo (0/5) e dall’appuntato scelto Q.S. Bruno Chimirri con Je Suis Godot d’Acheronte (0/np).

Al secondo posto si è classificata la Germania (28 penalità) e al terzo i padroni di casa della Grecia (46 penalità). Mauro Matteucci Jr (tra l’altro al suo secondo CSIO da senior) era all’esordio in Nations Cup, mentre debuttanti erano anche tre cavalli della squadra, I’M Special Mess PS, Filippo e l’italiano Je Suis Godot d’Acheronte.

Roberto Turchetto, invece, dopo il doppio netto nel Gran Premio di venerdì con Don Blue, oggi si è ripetuto con Heidelberg firmando l’unico ‘double clear round’ della gara. La Coppa delle Nazioni di Salonicco era il secondo appuntamento qualificante della ‘Region South’ in vista della semifinale di Budapest (26-29 giugno) alla quale l’Italia si presenta con il primo posto nel girone (190 punti).

