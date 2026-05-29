Equitazione, ICSC e FISE presentano il primo strumento finanziario per il cavallo atleta

ROMA (ITALPRESS) – Un nuovo strumento finanziario dedicato all’acquisto del cavallo atleta per sostenere lo sviluppo dei progetti sportivi equestri. È quello presentato dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale e dalla Federazione Italiana Sport Equestri in occasione del centenario del Concorso Ippico di Piazza di Siena. Per la prima volta nel sistema bancario italiano, società di capitali e SSD impegnate nella crescita del binomio cavaliere-cavallo atleta potranno accedere a finanziamenti Icsc fino a 200mila euro per l’acquisto di cavalli registrati nella Banca Dati Nazionale degli Equini e iscritti al Repertorio Cavalli Atleti della Fise.

L’iniziativa, presentata dall’amministratore delegato di Icsc Antonella Baldino e dal presidente Fise Marco Di Paola, si inserisce – si legge in una nota – nel quadro normativo che ha portato l’Italia a essere il primo Paese a riconoscere il cavallo come atleta attraverso il D.Lgs. 36/2021. Il “Finanziamento Cavallo Atleta” consente a Icsc di presidiare un segmento innovativo e ad elevato valore sportivo, in linea con le direttrici del Piano Strategico 2025 – 2030 orientate alla differenziazione dell’offerta, e di rispondere in modo mirato alle esigenze specifiche della disciplina equestre, favorendone lo sviluppo competitivo.

“Una iniziativa costruita insieme alla Federazione Italiana Sport Equestri con l’obiettivo di offrire uno strumento finanziario su misura per le esigenze del mondo equestre, capace di sostenere filiere di valore e progetti di crescita” ha dichiarato Antonella Baldino, Amministratore Delegato dell’Istituto per il Credito sportivo e Culturale. “Il percorso condiviso di co-progettazione evidenzia il valore dell’integrazione tra sistema finanziario e expertise tecnico-sportiva, un modello concreto di sviluppo e innovazione a beneficio del settore dello sport”.

“Il nuovo strumento finanziario introdotto dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale rappresenta una grande nuova opportunità per lo sviluppo dell’intero sistema equestre. Accogliamo con grande soddisfazione, pertanto, il prodotto che punta allo sviluppo del “binomio atleta”, cavallo e cavaliere. Il mio ringraziamento, a nome degli sport equestri italiani, va alla dirigenza dell’Icsc per il lavoro strategico svolto a sostegno delle nostre attività” ha evidenziato il Presidente della Fise, Marco di Paola.

– Foto ufficio stampa Istituto per il Credito Sportivo e Culturale –

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