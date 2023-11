Epatite C, Calvaruso (Aisf) “Ampliare fasce d’età dello screening”

ROMA (ITALPRESS) - "In questo momento lo screening è estremamente importante per una nazione che vuole rispondere alla call dell'Oms per arrivare all'eliminazione dell'HCV entro il 2030, a livello globale". Lo ha detto Vincenza Calvaruso, segretario Nazionale AISF, Associazione Italiana per lo Studio del Fegato, a margine dell'evento promosso da Ace, Alleanza per le Epatiti e organizzato da PharmaLex - formerly MAPCOM. "Noi stiamo lavorando per avere un decreto che permetta lo screening e abbiamo iniziato con la fascia d'età sulla quale gli ultimi dati ci dicono che sono stati riscontrati circa 10 mila casi di persone con Hcv, un risultato molto importante ma abbiamo necessità di applicarlo a fasce di età maggiore", ha aggiunto. xl3/xc3/fsc/gsl