Le entrate tributarie e contributive nel periodo gennaio-settembre mostrano nel complesso una crescita di 45.655 milioni (9,7%) rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. Le entrate tributarie evidenziano una crescita pari a 35.432 milioni (+11,5%) rispetto allo stesso periodo del 2020. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, il gettito delle imposte contabilizzate al bilancio dello Stato registra una crescita sostenuta (+37.367 milioni , +12,3%), mentre risultano in flessione gli incassi da attività di accertamento e controllo (-674 milioni , -10,9%). Il gettito relativo alle entrate degli enti territoriali mostra una variazione positiva (+4.285 milioni , +13,3%). Le poste correttive – che riducono le entrate del bilancio dello Stato – risultano in aumento di 5.546 milioni rispetto allo stesso periodo del 2020 (17%). Le entrate tributarie erariali, accertate in base al criterio della competenza giuridica, ammontano a 340.865 milioni.

Le entrate relative alle imposte indirette ammontano a 150.974 milioni (+24.056 milioni , pari a +19,0%). Tra le imposte dirette, il gettito Irpef si è attestato a 145.391 milioni (+8.720 milioni, +6,4%). L’Ires è stata pari a 17.006 milioni (-1.321 milioni, -7,2%). Tra le imposte indirette, le entrate Iva ammontano a 97.889 milioni (+18.041 milioni , pari a +22,6%). Le entrate di lotto, lotterie e altre attività di gioco ammontano a 8.060 milioni, registrando un aumento pari a 941 milioni (+13,2%) per l’incremento del gioco del lotto (+1.862 milioni, +44,7%).

Gli incassi contributivi dei primi nove mesi del 2021 sono risultati pari a 173.238 milioni, in aumento di 10.223 milioni (+6,3%) rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente. Le entrate contributive dell’Inps ammontano a 161.177 milioni, in aumento di 9.384 milioni rispetto al 2020 (+6,2%). I premi assicurativi dell’Inail ammontano a 5.502 milioni, in diminuzione del 7,8% rispetto al corrispondente periodo del 2020. Le entrate contributive degli Enti previdenziali privatizzati risultano pari a 6.559 milioni, in aumento di 1.304 milioni rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente.

