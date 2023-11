MILANO (ITALPRESS) – Prosegue l’avventura Suzuki nella stagione 2023 di Aci Rally Italia Talent. La manifestazione è già entrata nel vivo, animata dalle prime due selezioni regionali, quella siciliana, che si è tenuta a Pergusa il 26 giugno, e quella laziale, organizzata a Viterbo il 27 luglio. Il programma di Aci Rally Italia Talent proseguirà con l’appuntamento di fine mese, il programma nelle giornate dal 21 al 24 novembre, presso il Circuito Internazionale 7 Laghi di Castelletto di Branduzzo (Pavia) per la quale si registrano oltre 600 iscritti. La tappa sarà valida per le selezioni regionali riservate al Piemonte e alla Lombardia. Una partecipazione record, tra cui 35 iscritti Under 16, 76 presenze in rosa (tra Piloti e Navigatori), 12 disabili e con una percentuale di iscritti Under 23 pari al 67%.

Il 14 e 15 dicembre invece, sarà la volta della Toscana e dell’Emilia-Romagna. Aci Rally Italia Talent sarà ospitato dal Circuito di Siena, situato a Castelnuovo Berardenga.

La filosofia della manifestazione si sposa con i valori che Suzuki esprime nel mondo del Motorsport. Promuove infatti una sana competitività e la spinta al miglioramento personale. La Casa di Hamamatsu è stata scelta per la stagione 2023 e fornirà ad Aci Rally Italia Talent una flotta di Swift Sport Hybrid.

A queste si aggiunge una Swift con cambio automatico e comandi speciali Handytech per Rally Talent Ability, iniziativa che prende il via per la terza stagione e che offre ai diversamente abili la possibilità di vivere la loro passione per i motori.

La manifestazione nasce nel 2014 da un’idea di Renzo Magnani e si pone l’obiettivo di dare a chiunque l’opportunità di mettersi in gioco in una competizione motoristica. Il motto dell’evento, riassunto dall’hashtag #rallypertutti, illustra lo spirito dell’iniziativa, che consente ai migliori di guadagnarsi un sedile nel team ufficiale Rally Itala Talent (RIT). Aci Rally Italia Talent si avvale di uno staff di rallisti pluripremiati e di grande esperienza internazionale per giudicare piloti e navigatori partecipanti. Nomi del calibro di Renato Travaglia, Giandomenico Basso e il codriver “Gigi” Pirolo analizzeranno con attenzione le prestazioni degli iscritti a ogni tappa e individueranno i talenti più cristallini in varie categorie: Under +14, Under 18, Under 23, Under 35, Over 35, Femminile, Licenziati Aci Sport e Non Licenziati. I piloti e navigatori che meglio figureranno durante le selezioni approderanno alle finali nazionali, in programma il prossimo autunno e si giocheranno l’opportunità di gareggiare in un rally con il team Rally Italia Talent.

Aci Rally Italia Talent e il suo progetto Aci Talent +14 darà la possibilità anche ai 14enni di cimentarsi alla guida di una Swift dotata di doppi comandi, sotto l’occhio di esperti istruttori.

Da una parte, questa iniziativa intende stimolare la passione per i motori nei giovani ragazzi e nelle ragazze. Dall’altra punta a formare gli automobilisti di domani, facendo scoprire loro come rispetto dell’ambiente e prestazioni possano coesistere in una sola auto e sensibilizzandoli sul tema della sicurezza stradale.

Per la terza stagione, Aci Rally Italia Talent offrirà una chance anche ai diversamente abili che potranno vivere la loro passione per i motori attraverso l’iniziativa Rally Talent Ability. Il Rally senza Barriere, affiliato all’Aci e riconosciuto dal Coni, permette alle persone con paraplegia o problemi agli arti inferiori di partecipare gratuitamente a tutte le selezioni del talent. Una Suzuki Swift speciale, modificata dall’azienda Handytech di Moncalvo d’Asti, sarà a disposizione di tutti per mettersi in gioco in tutte le prove di destrezza.

Rally Italia Talent avrà a disposizione una flotta di Swift Sport Hybrid, la sportiva compatta di Hamamatsu. Con una potenza di 129 cv, una coppia di 235 Nm e una massa di soli 1.020 kg, Swift Sport Hybrid ha rapporti peso/potenza e peso/coppia tra i migliori della categoria.

