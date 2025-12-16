L’Ente previdenziale dei farmacisti lancia il modello generazionale

ROMA (ITALPRESS) – In un contesto segnato dal progressivo invecchiamento della popolazione, dall’evoluzione dei percorsi professionali e dalle difficoltà di ingresso delle nuove generazioni nel mondo del lavoro, l’ENPAF sceglie di rafforzare il proprio modello di governance previdenziale. Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza dei Farmacisti ha deliberato quest’oggi l’istituzione di tre Osservatori permanenti – dedicati ai giovani, ai farmacisti specializzandi e ai pensionati – con l’obiettivo di leggere in modo approfondito e sistematico le trasformazioni della professione attraverso tutte le tappe salienti del percorso dei farmacisti, e così orientare politiche previdenziali e di welfare sempre più mirate, eque e sostenibili.

“Osservatorio Giovani, Osservatorio Farmacisti Specializzandi e Osservatorio Pensionati – dichiara Maurizio Pace, Presidente ENPAF – avranno il compito di analizzare in modo strutturato le esigenze delle rispettive platee, monitorare le criticità emergenti e formulare proposte concrete e attuabili. Non si tratta di semplici organismi di monitoraggio – aggiunge il Presidente – ma di strutture operative permanenti, a supporto del Consiglio di Amministrazione. Un passo deciso verso un modello previdenziale capace di accompagnare i farmacisti in tutte le fasi della vita professionale. Le profonde trasformazioni demografiche e generazionali in atto – conclude il Presidente – impongono strumenti di analisi e ascolto strutturati, necessari per costruire risposte previdenziali e di welfare fondate sui dati, sul confronto e su una visione di lungo periodo”.

L’Osservatorio Giovani contribuirà a orientare le politiche dell’Ente in favore delle nuove generazioni, in un contesto in cui il calo delle immatricolazioni alla facoltà di Farmacia e l’evoluzione dei percorsi formativi e professionali richiedono interventi capaci di sostenere l’ingresso nella professione. L’Osservatorio Farmacisti Specializzandi approfondirà le peculiarità di una categoria in crescita, con l’obiettivo di intercettarne le esigenze e valutare possibili strumenti di supporto e di welfare dedicati. L’Osservatorio Pensionati, infine, analizzerà l’impatto sul sistema previdenziale dei cambiamenti demografici legati all’invecchiamento della popolazione e all’allungamento della vita lavorativa, offrendo elementi utili alla valutazione di eventuali interventi sulla sostenibilità e sull’adeguatezza delle prestazioni.

