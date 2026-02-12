Eni, YPF e XRG firmano un accordo di sviluppo congiunto per il progetto Argentina Lng

SAN DONATO MILANESE (ITALPRESS) – Eni, YPF e XRG, i partner fondatori del progetto, annunciano oggi di aver firmato un Accordo di Sviluppo Congiunto (JDA) vincolante per il progresso del progetto Argentina LNG. Questo progetto integrato su larga scala sbloccherà le risorse a gas del bacino non convenzionale argentino di Vaca Muerta e contribuirà a posizionare il Paese come fornitore globale di GNL a lungo termine.

Argentina LNG fornirà 12 milioni di tonnellate all’anno (mtpa) di capacità di GNL, attraverso due impianti galleggianti, da 6 mtpa ciascuno. Il progetto è progettato per includere infrastrutture di produzione, processo, trasporto ed esportazione di GNL.

“Il JDA segna un’altra tappa fondamentale per l’avanzamento del progetto, definendo il piano di lavoro congiunto per progredire verso la fase successiva di sviluppo. In base all’accordo, i partner avvieranno la progettazione ingegneristica Front-End (FEED) e le attività correlate, tra cui l’ingegneria, la strutturazione tecnica e i principali flussi di lavoro commerciali e finanziari”, si legge in una nota.

“Questo nuovo passo segna l’inclusione formale di XRG nel progetto che stiamo sviluppando insieme a Eni – ha dichiarato Horacio Marín, Presidente e CEO di YPF –. Questi due attori di livello mondiale ci consentono di posizionare Argentina LNG come uno dei principali progetti di GNL a livello globale. Continueremo ora a lavorare intensamente per raggiungere la FID nella seconda metà del 2026″.

“Con l’accordo di sviluppo congiunto un nuovo partner – XRG – si unisce ad Argentina LNG, che si sta affermando come una delle opportunità più promettenti nel panorama globale del gas. Questo progetto sta prendendo forma in un modo che riflette sia la leadership tecnologica che la visione strategica”, ha commentato Guido Brusco, Chief Operating Officer Global Natural Resources di Eni.

“Il potenziale di Argentina LNG è significativo e questo accordo segna una tappa fondamentale nello sviluppo del progetto – ha dichiarato Mohamed Al Aryani, Presidente International Gas di XRG -. YPF, Eni e XRG condividono l’ambizione di sviluppare un progetto GNL su larga scala che supporti un approvvigionamento energetico affidabile e flessibile per i mercati internazionali, creando al contempo valore a lungo termine per i partner e le comunità locali”.

