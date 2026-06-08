SAN DONATO MILANESE (MILANO) (ITALPRESS) – Eni e PETRONAS annunciano che Searah, una nuova joint venture indipendente al 50% che riunisce attività chiave in Indonesia e Malesia, è stata ufficialmente costituita a soli sette mesi dalla firma dell’accordo di investimento del 3 novembre 2025 e a 16 mesi dal protocollo d’intesa annunciato nel febbraio 2025.

Searah unisce portafogli, competenze e esperienza regionale complementari con l’obiettivo di garantire creazione di valore a lungo termine e eccellenza operativa in Indonesia e Malesia. Con un portafoglio di 19 asset di produzione e sviluppo di gas – 14 in Indonesia e 5 in Malesia – Searah partirà da una produzione iniziale di oltre 300.000 boe/giorno, con l’obiettivo di superare i 500.000 boe/giorno di produzione sostenibile entro i prossimi tre anni. Sono state ottenute tutte le necessarie autorizzazioni normative, governative e dei partner, sia in Malesia che in Indonesia, e sono state soddisfatte tutte le condizioni sospensive.

Claudio Descalzi, Amministratore Delegato di Eni, ha dichiarato: “Searah riflette la nostra consolidata strategia satellitare, volta a creare business mirati e di qualità, in grado di coniugare dimensioni, efficienza e crescita, guidati dalla nostra eccellenza nell’esplorazione e nella realizzazione dei progetti, nonché dalla nostra costante attenzione alla tecnologia e all’innovazione. Searah è una nuova e solida entità nel Sud-Est asiatico – la prima e la più grande del suo genere nella regione – che unisce la nostra esperienza a quella di PETRONAS per sostenere lo sviluppo delle risorse energetiche in Indonesia e Malesia, con un forte impegno per la tutela dell’ambiente e la crescita locale”.

Tengku Muhammad Taufik, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo PETRONAS, ha dichiarato: “La costituzione di Searah è in linea con la crescente attenzione di PETRONAS verso una maggiore disciplina nello sviluppo delle risorse, unita a un impiego del capitale più agile e a una maggiore enfasi sulla creazione di valore sostenibile lungo l’intera catena del valore del gas. Facendo leva sui portafogli e le capacità complementari di PETRONAS e di Eni, Searah ambisce a raggiungere la profondità operativa, la resilienza finanziaria e la capacità di crescita dei due partner per affrontare in modo affidabile e responsabile i crescenti bisogni energetici della regione, contribuendo al contempo alla sicurezza dell’approvvigionamento a lungo termine in Indonesia e Malesia”.

È stata ottenuta con successo una linea di credito revolving da 6 miliardi di dollari, a testimonianza della forte fiducia dei mercati finanziari nel finanziamento dei piani di crescita di Searah, che prevedono investimenti per oltre 20 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni. Questi investimenti sosterranno lo sviluppo di oltre 3 miliardi di barili equivalenti di petrolio (boe) di risorse scoperte e consentiranno la valorizzazione di un potenziale esplorativo aggiuntivo di diversi miliardi di boe.

– foto di repertorio ufficio stampa Eni –

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