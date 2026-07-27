Tecnocem, ecosistema integrato per patrimoni immobiliari ed energetici

BOLOGNA (ITALPRESS) – Tecnocem, società bolognese nata nel 1982, opera come ecosistema integrato che sviluppa, trasforma e valorizza patrimoni immobiliari ed energetici. Cinque business unit specializzate operano sotto un’unica regia, coordinando l’intero ciclo di vita delle opere dalla pianificazione strategica alla gestione a lungo termine. Un approccio end-to-end che risponde direttamente alla sfida della direttiva europea EPBD, con le sue scadenze al 2028 per gli edifici pubblici e al 2030 per le nuove costruzioni. Nel mercato attuale, costruzione, impianti ed energia seguono logiche separate, generando inefficienze e deterioramento degli asset. Tecnocem integra cinque ambiti specialistici in un unico sistema operativo, in cui le competenze si coordinano per garantire continuità operativa, performance tecniche ed energetiche e valore patrimoniale duraturo – con risultati medi fino al 40% di risparmio energetico sui progetti ESCo. Alessandro Cremonini, titolare e amministratore, sottolinea come “in un mercato frammentato, Tecnocem ha scelto di farsi interlocutore unico. Non basta costruire: ogni intervento deve diventare un’opportunità di rigenerazione urbana e sostenibilità concreta”.

Per Fabrizio Caldi, direttore generale, “come ESCo certificata, integriamo efficienza energetica e gestione digitale fin dalla pianificazione. Il nostro approccio coordina costruzione ed energia in un unico processo con risultati misurabili e duraturi”. In oltre quarant’anni, Tecnocem ha realizzato più di 315 interventi e trasformato oltre 10.000 unità abitative. Il legame dell’azienda con il territorio è ancora più evidente grazie a due progetti nel comune di Casalecchio di Reno: il primo, in collaborazione con l’Amministrazione, legato alla realizzazione di un nuovo intervento residenziale nell’area dell’ex hotel Pedretti: appartamenti di nuova generazione con parcheggi interrati e spazi aperti, parte della rigenerazione del centro cittadino; il secondo riguarda invece la progettazione dell’area ex norma San Biagio. Tecnocem è inoltre ulteriormente impegnata ad allargare il perimetro del gruppo e a integrare sempre di più la filiera, consolidando il proprio modello di regia unica lungo l’intero ciclo di vita del costruito.

– foto logo da sito Tecnocem –

(ITALPRESS).