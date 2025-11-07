Home Video News Economia Engel & Völkers, apertura ai Parioli di Roma e campagna Lifestyle con...
Engel & Völkers, apertura ai Parioli di Roma e campagna Lifestyle con Terzini
ROMA (ITALPRESS) - Engel & Völkers cresce in Italia e si racconta con un linguaggio nuovo, nato dall'incontro con Pietro Terzini, artista tra i più rappresentativi della scena contemporanea. L'apertura del nuovo shop Parioli-Pinciano a Roma, con nove iconiche vetrine di prestigio su strada, diventa così simbolo di un'espansione che parla di radicamento, esperienza e dialogo con la città. mec/fsc/gtr (in collaborazione con Engel & Völkers)