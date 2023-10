“Le Energie della Sicilia”, Sannasardo “Giovani centro della campagna”

PALERMO (ITALPRESS) - "Le scuole hanno partecipato in gran numero. Questo è un grande risultato per noi perché uno dei target che abbiamo nella nostra campagna è la sensibilizzazione dei giovani". Lo dice Roberto Sannasardo, Energy Manager della Regione Siciliana, in merito alla tappa di Palermo del roadshow per la campagna "Le Energie della Sicilia". xd6/sat/gtr