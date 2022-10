ROMA (ITALPRESS) – “Assolutamente no, non faremo scostamenti di bilancio per queste iniziative che sono congiunturali”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ad “Agorà” su Raitre, rispondendo a una domanda su un eventuale scostamento di bilancio per finanziare i provvedimenti per contrastare il caro energia.

“Nel sostenere le imprese e le famiglie, dobbiamo pensare a una visione strategica per produrre più energia, per diversificare l’acquisto da altri Paesi e per affrancarci dalla dipendenza energetica dall’estero e dagli speculatori”, ha aggiunto.

