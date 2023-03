Energia, Toia “Nella riforma Ue luci e ombre”

“Questa proposta è un po' deludente, io mi aspettavo fosse più incisiva, per esempio non c'è il disaccoppiamento tra elettrico e gas, ma ci sono spunti positivi, come gli interventi sulla povertà energetica". Così l’europarlamentare del Partito Democratico Patrizia Toia commenta la proposta di riforma del mercato elettrico avanzata dalla Commissione europea. xf4/sat/gsl