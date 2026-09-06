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Energia, Schlein “Presentata proposta su come usare 14 mld flessibilità”
CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) - “Oggi abbiamo fatto una proposta al governo su come usare 14 miliardi di flessibilità sull'energia. Cinque misure bandiera, semplici, su strumenti già avviati che funzionano”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, intervenendo al panel dedicato alle opposizioni al Forum Teha di Cernobbio. xm4/mgg/gsl