Bonelli “Da crisi climatica scenario che deve preoccuparci”

CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) - “La crisi climatica oggi non è più qualcosa di cui discutere in ambito accademico: è una realtà che sta cambiando concretamente le nostre vite. Se i fiumi si prosciugano e il processo di desertificazione aumenta ci troviamo di fronte a uno scenario che deve preoccuparci”. Così il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli, intervenendo al panel dedicato alle opposizioni del Forum Teha di Cernobbio. xm4/mgg/gsl