Energia, Procaccini “Fusione nucleare può essere game changer”

RIMINI (ITALPRESS) - "C'è una fonte energetica che rappresenterà il cosiddetto game changer in assoluto ed è la fusione nucleare. E bene fa l'Italia, il governo italiano, l'Europa intera, a credere fortemente in questa nuova tecnologia perché rappresenterà un passaggio evolutivo decisivo nella storia dell'umanità". Lo dichiara Nicola Procaccini, eurodeputato e responsabile Energia di Fratelli d'Italia, al Meeting di Rimini, incontrando i giornalisti a margine dei lavori. xi5/sat/azn