Energia, Pichetto “Maggiore trasparenza nella definizione dei prezzi”

ROMA (ITALPRESS) - "Anche il presidente Besseghini nella sua relazione si è posto il problema di avere una maggiore trasparenza nella definizione dei prezzi, proprio come modello d'informazione. È anche una richiesta della associazioni dei consumatori. C'è un lavoro quotidiano di confronto tra il ministero, Arera, gli operatori, c'è un grande sistema che in questo momento vede in Italia più di 1,6 milioni di produttori di energia", ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine della presentazione della relazione annuale di Arera. xc3/ads/mrv